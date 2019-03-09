في مئوية ثورة 1919.. فنانين جسدوا شخصية الزعيم سعد زغلول

تحل اليوم الذكرى الـ 100 على ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، وهو أحد الزعماء المصريين التاريخيين، كما أنه شغل منصب رئيس وزراء مصر ومنصب رئيس مجلس الأمة.

وحرص الفن على تجسيد شخصية الزعيم خلال العديد من الأفلام والمسلسلات والأعمال الأدبية حتى يعلم الجمهور من هو سعد زغلول.

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز الفنانيين الذين جسدوا شخصية الزعيم سعد زغلول:

عبد الرحمن أبوزهرة

ظهرت شخصية الزعيم سعد زغلول، في الحلقات الأولى من مسلسل "الملك فاروق"، إذ بدا جليا تأثر الملكة نازلي والدة الملك فاروق بالزعيم الراحل، وجسد شخصية زغلول الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، والمسلسل بطولة تيم حسن، وفاء

عامر، عزت أبو عوف، منة فضالي، ومن تأليف لميس جابر، وإخراج حاتم علي.

جمال عبدالناصر

جسد الفنان جمال عبدالناصر، شخصية الزعيم سعد زغلول خلال أحداث مسلسل "قاسم أمين" بطولة كمال أبو رية، نادية رشاد، أحمد خليل، ميرنا وليد، ومن تأليف محمد السيد عيد، ومن إخراج إنعام محمد علي.

أحمد عبدالحليم

جسد الفنان أحمد عبدالحليم، شخصية الزعيم سعد زغلول من خلال أحداث فيلم "البطل"، والفيلم بطولة أحمد زكي، مصطفى قمر، محمد هنيدي، عبير صبري، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أحمد علي.

حمدي غيث

للمرة الثالثة جسد الفنان حمدي غيث، شخصية الزعيم سعد زغلول ثلاث مرات.. الأولى خلال أحداث مسلسل "طائر في العنق".

أما المرة الثانية في مسلسل "العملاق" بطولة محمود مرسي، شيرين، شهيرة، ومن تأليف عامر العقاد، وإخراج يحيى العلمي.

أما الثالثة خلال أحداث مسلسل "جمهورية زفتى" وعرض المسلسل الصعوبات التي تعرض لها لعرض مطالب المصريين على المجتمع الدولي.

نبيل الحلفاوي

جسد الفنان نبيل الحلفاوي، شخصية الزعيم سعد زغلول، من خلال أحداث مسلسل "حواري وقصور" عام 2001، وشاركه البطولة فردوس عبدالحميد، رانيا فريد شوقي، يوسف شعبان، إخراج أحمد خضر.

أحمد خليل

جسد الفنان أحمد خليل شخصية الزعيم الراحل خلال أحداث مسلسل "مصر الجديدة"، وشاركه البطولة فردوس عبدالحميد، هدى سلطان، داليا مصطفى، أحمد راتب، ومن تأليف يسري الجندي، وإخراج محمد فاضل.

خليل مرسي

جسد الفنان خليل مرسي شخصية الزعيم سعد زغلول خلال أحداث مسلسل "مشرفة رجل هذا الزمان".