شاهد.. هبة مجدي ومحمد محسن في كواليس منى الشاذلي

نشرت الفنانة هبة مجدي، مجموعة صور مع زوجها الفنان محمد محسن من برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي الذي أذيع، أمس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات الشهير "انستجرام".
وعلقت "مجدي" على الصور قائلة "أنا وحبيبي"، وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن إعجابهم بإطلالتهم ومتمنين لهم دوام
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مسلسل "ولاد تسعة" الجزء الثاني وحقق نسبة مشاهدة عالية، وشاركها في العمل كل من الفنانة اللبنانية نيكول سابا، وسهر الصايغ، وخالد سليم، ولقاء سويدان.
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