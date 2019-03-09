روكا وماريونيتا وباباكار ضيوف "عالم المرأة فى يوم واحد" فى الساقية

تتوالى مفاجآت "عالم المرأة فى يوم واحد" والتى تنظمه ساقية عبد المنعم الصاوى يوم السبت الموافق 16 من مارس الجارى، وتستضيف مدربتى الزومبا ماريونيتا والفنانة ريم أحمد الشهيرة بـ"روكا" ومدربةالبلى دانس عائشة باباكار.
وفى مكان مخصص فقط للسيدات، سيقدمون عروضًا خاصة بالمرأة كالزومبا والاستعراضات الهندية والفلامنكو وغيرها من العروض المُحببة لدى السيدات.
كما توفر الساقية مكانًا مخصصًا للأطفال "كيدز إيريا" متوفرًا فيه عامل الأمان، لكى تستطيع السيدات أن يستمتعن بالجزء الخاص بهن من الاستعراضات، وباليوم بشكل عام وهن غير قلقات على أطفالهن.
كما أن الجزء المخصص للأطفال مجهز خصّيصًا لاستقبالهم بالألعاب وبكل ما يفضلوه.
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