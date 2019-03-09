بالفيديو.. أبرز أغاني ثورة 1919 بعد مرور 100 عام عليها

ما زال الفن على مختلف العصور هو المعبر الأول عن الهوية المصرية والأكثر تأثيراً على قلوب الجماهير سواء للتعبير عن الفرح أو الحزن، وتحتفل

مصر اليوم بمرور 100 عام على ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، فهي إحدى أهم الثورات العربيةفى التاريخ المعاصر، وهناك العديد من الأغانى التى أصبحت موجودة على مر العصور وتعرفها مختلف الأجيال، وظلت عالقة فى وجدان الملايين، من أبرزها «قوم يامصري».

وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز أغاني ثورة 1919: