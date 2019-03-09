ما زال الفن على مختلف العصور هو المعبر الأول عن الهوية المصرية والأكثر تأثيراً على قلوب الجماهير سواء للتعبير عن الفرح أو الحزن، وتحتفلمصر اليوم بمرور 100 عام على ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، فهي إحدى أهم الثورات العربية
فى التاريخ المعاصر، وهناك العديد من الأغانى التى أصبحت موجودة على مر العصور وتعرفها مختلف الأجيال، وظلت عالقة فى وجدان الملايين، من أبرزها «قوم يامصري».
وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز أغاني ثورة 1919:
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أبرز أغاني ثورة 1919 بعد مرور 100 عام عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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