الفنانة السورية سارة نخلة: على “استعداد لتقديم المشاهد الساخنة والإغراء” بالسينما.. لكن بشرط

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 مارس 2019 01:06 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قالت الفنانة السورية سارة نخلة، إنها لا تمانع تقديم مشاهد ”الإغراء“ في السينما، بشرط أن يكون الدور يستحق ذلك.

وأضافت سارة نخلة، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أنها على ”استعداد لتقديم المشاهد الساخنة والإغراء في السينما“، موضحة أن ”جمهور السينما مختلف في توجهاته ويذهب لدور العرض بمحض إرادته، كما أنه يكون مقتنعًا بأنه سيجد هذه النوعية من المشاهد“.

وأضافت سارة: ”ليس لدي خطوط حمراء في السينما، عكس الدراما التلفزيونية التي تدخل كل بيت“، مؤكدة أنها ”تحترم جمهور التلفزيون ولا تحب أن يراها في مثل هذه المشاهد“.

وعن الشخصية التي تتمنى أن تجسدها في السينما المصرية، قالت: ”تستهويني أدوار مثل بنت الحارة، والشخصيات المركبة الصعبة؛ لأنها تعطي الممثل الفرصة في استخراج قدراته التمثيلية“.

واختتمت: ”أتمنى تقديم أدوار الإغراء، بشرط أن يكون مثل إغراء سعاد حسني، وهند رستم“، معربة عن أمنياتها بـ“العمل مع النجم المصري يحيى الفخراني، والنجمة السورية منى واصف“.

وانضمت الفنانة سارة نخلة، لأبطال مسلسل ”حكايتي“ الذي تقوم ببطولته النجمة المصرية ياسمين صبري، وتنافس به في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته وفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإدوارد وأحمد صلاح حسني، ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

سارة نخلة (30 أيار 1990 -)، ممثلة ومذيعة سورية، حصلت على لقب ملكة جمال سوريا لعام 2015 . ووصيفة ملكة جمال العرب 2015.

سارة نخلة فنانه سورية ولدت في الدمام في السعودية وعاشت فيها 13 سنه ثم عادت إلى سوريا واستكملت دراسة صيدلة هناك ثم انتقلت إلى مصر في عام 2013 , تزوجت من الفنان احمد عبدالله محمود 2015 , رفضت اهلها توجهها إلى الوسط الفني ولكنها وجدت تشجيع من والدتها ثم بدائت العمل كمذيعة ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال سوريا ومن بعدها مكلة جمال العرب , حصلت على لقب ملكة جمال سوريا لعام 2015 . ووصيفة ملكة جمال العرب 2015 .

شاركت في أول عمل تمثيلي لها بعد ترشيحها من محمد الباسوسي رئيس لجنة تحكيم ( مكلة جمال العرب ) لمسلسل الدخول في الممنوع إخراج محمد النجار . تعمل إلى الان موديل فاشن شو .وموديل في كليبات اخرها زمن الحنية مع المغني موسي , وهي كاتبة جيدة كتبت بعض الاغاني وكتبت بعض حلقات سكيتش في المسلسل السوري ” بقعة ضوء ” وبرنامج CBM على شاشة ال MBC .

شاركت في برنامج اراب كاستينغ لعام 2015 .

المصدر: إرم نيوز\ويكيبيديا