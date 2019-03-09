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كتب امير فتحي في السبت 9 مارس 2019 12:51 مساءً -
وليد توفيق-حسين فهمي
تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رائعاً يجمع الفنّان وليد توفيق والفنّان حسين فهمي خلال تواجدهما سويّاً خارج البلاد.
وقد ظهر توفيق في الفيديو وهو يتحدّث بكل عفوية قائلاً: «الكبير النجم صديقي وحبيبي اللي جنن الستات»، ليردّ عليه فهمي ضاحكاً: «اللي كان».
من ناحية أخرى، طرح وليد توفيق مُؤخّراً كليب جديداً لأغنية بعنوان «بغار عليكي»، وهي من كلمات أحمد ماضي، وألحان وليد توفيق، وقد صوّرها الفنّان اللبناني على طريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج زياد خوري في مدينة كييف.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا وليد توفيق لحسين فهمي: «يا مجنن الستات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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