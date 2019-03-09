كتب امير فتحي في السبت 9 مارس 2019 12:51 مساءً -
رجل محظوظ يفوز بجائزتي يانصيب بـ 5 دقائق في اليوم نفسه
في حادثة هي الاولى من نوعها، تمكن رجل من ولاية كونيتيكت الأميركية ان يفوز بجازتي بانصيب في اليوم نفسه، وذلك بعدما اشترى التذكرتين الفائزتين بفارق 5 دقائق فقط.
وفي حديث مع مسؤولي اليانصيب في ولاية كونيتيكت، لفت الرجل الذي يُدعى جيم زيغمونت الى أنه كان في أحد المتاجر وقرّر شراء تذكرة يانصيب اعتبر أنها تمثّل الحظ الجيد وفاز بمبلغ مالي قيمته 20 ألف دولار بعدما خدش التذكرة، لذا قرّر شراء 3 تذاكر جديدة، ففاز بجائزة أخرى قيمتها أيضاً 20 ألف دولار.
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