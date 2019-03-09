عدسات الباباراتزي ترصد ليوناردو دي كابريو مع حبيبته – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: التقطت عدسات الباباراتزي صورًا للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو البالغ من العمر 44 عامًا برفقة حبيبته كاميلا مورون البالغة من العمر 21 عامًا خلال قيامهما بجولة تسوق في كاليفورنيا.

ويبدو أن علاقة الثنائي تسير بشكل جيد منذ سنة حتى اليوم.

وقد بدأت علاقة “ليوناردو دي كابريو”، بطل فيلم Titanic، وكاميلا مورون، التي يكون أسطورة التمثيل “آل بتشينو” زوج والدتها وصديقًا مقربًا للنجم، في شهر أواخر شهر أبريل/نيسان حينما شوهد “دي كابريو” يغادر شقتها، ومنذ ذلك الحين، اجتمعا في العديد من المناسبات بما في ذلك مهرجان كوتشيلا، وعيد ميلاد مقدمة البرامج الكوميدية “إلين دي جينيرس”.