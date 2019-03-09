- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
متابعة بتجــــــــــــرد: التقطت عدسات الباباراتزي صورًا للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو البالغ من العمر 44 عامًا برفقة حبيبته كاميلا مورون البالغة من العمر 21 عامًا خلال قيامهما بجولة تسوق في كاليفورنيا.
ويبدو أن علاقة الثنائي تسير بشكل جيد منذ سنة حتى اليوم.
وقد بدأت علاقة “ليوناردو دي كابريو”، بطل فيلم Titanic، وكاميلا مورون، التي يكون أسطورة التمثيل “آل بتشينو” زوج والدتها وصديقًا مقربًا للنجم، في شهر أواخر شهر أبريل/نيسان حينما شوهد “دي كابريو” يغادر شقتها، ومنذ ذلك الحين، اجتمعا في العديد من المناسبات بما في ذلك مهرجان كوتشيلا، وعيد ميلاد مقدمة البرامج الكوميدية “إلين دي جينيرس”.
كانت هذه تفاصيل خبر عدسات الباباراتزي ترصد ليوناردو دي كابريو مع حبيبته – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.