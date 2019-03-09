رسالة صوتية لـ سوزان نجم الدين أبكتها على الهواء!

متابعة بتجــــــــــــرد: حلّت الممثلة السورية سوزان نجم الدين ضيفة على برنامج “كل يوم” مع الإعلامي المصري وائل الأبراشي. ودار الحوار في مجمله حول الخلافات السياسية التي حدثت في سوريا والتي أدت بدورها إلى تشتت الكثير من العائلات وانفصالهم عن بعضهم البعض.

وخلال الحلقة، فوجئت نجم الدين برسالة صوتية من ابنتها تمّ عرضها على الهواء، والتي قالت لوالدتها فيها: “في حياتي ما شفت شخص مثل أمي، تعمل بهذا الشكل وتخلص في عملها، فهي محترمة ومتميزة ودائما ما نفتخر بها أمام الجميع، نحن نحبك”.

وبعدما سمعت نجم الدين صوت ابنتها التي لم ترها منذ سنوات كونها تعيش في الولايات المتحدة الأميركية وليس معها، لم تستطع أن تحبس دموعها وبكت على الهواء. وفيما بعد شاركت هذا المقطع على حسابها على “إنستغرام” وعلّقت: “هذا هو إنجازي الحقيقي.. وفخري وأملي.. هذا هو وجعي وفرحي.. هذا هو ماضيي ومستقبلي.. أولادي”. وتستمعون إلى رسالة ابنتها الصوتية في الفيديو المرفق.