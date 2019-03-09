مي عز الدين: “أنا أرق وأشيك من نادين نسيب نجيم”

متابعة بتجــــــــــــرد: بعدما كان الممثل المصري محمد إمام قد طلب من الجمهور مساعدته في اختيار ممثلة لبنانية للحلول ضيفة شرف في مسلسل “هوجان”، جاءت الإجابة بصورة نشرتها الممثلة المصرية مي عز الدين.

وفي التفاصيل، فقد نشرت مي عزالدين صورتها بدور الفتاة الشعبية من مسلسل “دلع البنات” إلى جانب صورة للممثلة نادين نسيب نجيم.

وعلّقت مي عز الدين بطرافة قائلةً: “أهه أظن مفيش أي فرق مفيش غير إنها أقصر مني شوية زي ما قلتلك وطبعاً أنا أرق وأشيك شوية”.