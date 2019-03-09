محبّو عادل إمام قلقون.. ما هو مرض “الزعيم” الغامض؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: بدأ محبّو الممثل المصري عادل إمام بالشعور بالقلق حول حالة “الزعيم” الصحيّة، وتساءل البعض حول إحتمال خروج مسلسل “فالنتينو” من السباق الرمضاني.
أمّا السبب، فيعود إلى معلوماتٍ انتشرت عبر وسائل إعلامية مصرية تؤكّد توقّف تصوير مسلسل عادل إمام الجديد بعد تعرّض الأخير لوعكة صحيّة.
وأشارت بعض الصحف المصرية أن “عائلة عادل إمام تتكتّم على أزمته الصحيّة”، وأضافت: “مرض “الزعيم” الغامض أدى إلى تعطيل تصوير المسلسل طوال الأسبوع الماضي”.
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