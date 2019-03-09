حملة دعائية واسعة لـ”هيك منغني” مع مايا دياب

متابعة بتجـــــــــــــرد: تشنّ محطة “ام تي في” اللبنانية حملة دعائية واسعة لبرنامج “هيك منغني” الذي تعود به النجمة اللبنانية مايا دياب إلى عالم البرامج التلفزيونية. وتملأ صور البوستر الخاص بالبرنامج والذي تتصدّره مايا دياب الطرقات والشوارع في مختلف المناطق اللبنانية، في استراتيجية تتّبعها المحطة احتفاءً بعودة نجمة “هيك منغني” إليها. تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب حققت نجاحًا كبيرًا ببرنامج “هيك من غني” منذ سنوات حيث حصد نسب مشاهدة مرتفعة جدًا بمواسم عرضه كافّة.

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