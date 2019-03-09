لظروف طارئة.. ماجد المهندس يعتذر عن حفله في البحرين

متابعة الخليج 365: إعتذر النجم ماجد المهندس عن إحياء حفله ضمن مهرجان “ربيع الثقافة” في البحرين والذي كان مقررًا أن يلتقي خلاله الجمهور ومحبّيه مساء 14 آذار/مارس الجاري.
ونشرت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات بيان اعتذاري لجمهور المهندس جاء فيه: “يعتذر الفنان ماجد المهندس عن مشاركته في الحفل المقرر بتاريخ ١٤ مارس ضمن مهرجان ربيع الثقافة بمملكة البحرين لظروف طارئة وخاصة به وسوف يتم الإعلان عن البرنامج الجديد قريبا”.
تجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “غيرك ف لا” لـ ماجد المهندس، من كلمات الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي، ألحان أحمد الهرمي وتوزيع: سيروس وحققت أكثر من ربع مليون مشاهدة في غضون ساعات قليلة جدًا.
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