أنغام في أولى حفلات ألبوم “حالة خاصة جدًا”.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة المصرية أنغام أولى حفلاتها الغنائية بعد طرح ألبومها الجديد “حالة خاصة جدًا” في محافظة الإسكندرية.
ومن المقرر أن تلتقي أنغام الجمهور ومحبّيها مساء 17 آذار/مارس الجاري في فندق راديسون بلو بالإسكندرية حيث ستقدّم خلال الحفل أغاني ألبومها الجديد.
وأعلنت أنغام عن الحفل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرت الإعلان الدعائي الخاص بالحفل وكتبت بتعليقها عليه: “أول حفلة لألبوم حالة خاصة جداً في الإسكندرية فندق راديسون بلو يوم ١٧ مارس”.
ويتضمن ألبوم “حالة خاصة جدًا” 14 أغنية جديدة وهي “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”.
الجدير ذكره أن إصدار الألبوم ترافق مع حملة دعائية واسعة شنّتها “روتانا” طيلة الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
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