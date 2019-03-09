وفاة الفنان الإماراتي حميد سمبيج عن 55 عاما

غيّب الموت عن عالمنا، صباح السبت، الفنان الإماراتي والإعلامي في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون حميد سمبيج عن عمر ناهز 55 عاماً.







وذكر حساب "الشارقة للأخبار" على موقع "تويتر" أنَّ صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة الظهر، السبت، في مسجد الصحابة بإمارة الشارقة.





حميد سمبيج من مواليد أبريل/نيسان 1963، وكانت أول أعماله المسرحية بعنوان "الله يكون في العون" في عام 1981.





الفنان الإماراتي والإعلامي حاصل على بكالوريوس الفنون المسرحية (قسم الإخراج والتمثيل) وأشرف وشارك في بعض الدورات المسرحية.





كما عمل لمدة 8 سنوات مشرفاً في وزارة التربية والتعليم بالمسرح المدرسي، وشارك في لجان عدة لتقييم الأعمال المسرحية.





وشارك حميد سمبيج كعضو في لجنة اختيار العروض المسرحية لعام 2003 لأيام الشارقة المسرحية وعمل مخرجاً ومراقباً للتنفيذ بإذاعة الشارقة وكتب بعض التمثيليات الإذاعية كما عمل مخرجاً بتلفزيون الشارقة.



