خاص- فادي حرب: ألبوم نوال الزغبي من أفضل الالبومات.. وهذا ما كشفه

يستعد الفنان فادي حرب لدخول الاستديو خلال الأيام القليلة المقبلة لتسجيل اغنية جديدة.

وفي حديث مع “الخليج 365” كشف “حرب” لنا الى انه سيدخل الاستديو قريباً جداً لوضع صوته على أغنية من الحان رامي شلهوب وتوزيع عمر صباغ. وأضاف انه سيطلقها مباشرة بعد الانتهاء من كل التفاصيل المتعلقة بها.

“حرب” اشار الى ان هناك تحضيرات كثيرة لمجموعة من الاعمال من توقيع فضل سليمان وسليم عساف. وأكد ان الاغنيات التي اختارها جميلة جداً وستشكل نقلة نوعية في مسيرته الفنية. وتمنى ان تصل الأغنيات الى الجمهور بالطريقة اللازمة، خاصة انها اغنيات ذات طابع فرح وراقص وايقاع سريع.

وحول التعاون مع “سليمان” و “عساف”، أكد “حرب” الى انه يسعى دائماً ان يقدم اعمالاً كاملة وذو قيمة من كل النواحي ان لناحية الكلام او اللحن او التوزيع. وتمنى ان يكون لديه القدرة على تصويرها كلها ودعمها كي تصل الى كل الجمهور.

وحول اعجابه الشديد بألبوم “كدة باي” للنجمة نوال الزغبي، اشار الى ان شهادته مجروحة بنوال لأن صداقة قديمة تربطه بها وبشقيقها مارسيل. وتابع ان ألبوم نوال الجديد من افضل الالبومات التي طرحت في الاسواق خلال الاعوام الخمس الاخيرة والأغنيات جميلة وخاصة اغنية “محاية” قوية جداً وحركت مشاعره. ووجه تحية الى الشاعر مازن ضاهر الذي كتب هذه الاغنية الجميلة والملحن فضل سليمان.

وشكر فادي حرب الله ان هناك ملحنين وشعراء نفتخر بهم في لبنان ولا زالوا يقدمون ابداعات ويحافظون على الكلمة اللبنانية الراقية.

كما وجه معايدة الى كل امرأة أم وناشطة لأن الوطن دون أم ليس بوطن. وان المرأة هي كل شيء في الحياة. وتمنى ان يُعطى المرأة حقها في لبنان ويجب ان يسعى الفنانون الى ان يكون لدى المرأة التقدير المطلوب كي تقدم أكثر لأن الوطن من دونها لا يزدهر أو يكبر.