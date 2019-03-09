نجوى كرم تحيي أول حفل لها بالسعودية بمشاركة ماجد المهندس!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تطل النجمة اللبنانية نجوى كرم في حفلها الجماهيري الأول بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات "موسم الشرقية" بمدينة الخبر، شرق المملكة.

ويشارك النجمة اللبنانية الملقبة بـ"شمس الأغنية اللبنانية"، في إحياء الحفل، المطرب العراقي الذي يحمل الجنسية السعودية منذ 2010، والملقب بـ"برنس الغناء" ماجد المهندس.

وكشفت الهيئة العامة للترفيه وشركة روتانا عن موعد أول حفل لكرم في السعودية بتاريخ 28 مارس، بالصالة الخضراء في الخبر، على أن يتم الإعلان عن موعد بيع التذاكر قريبًا.

ويأتي حفل نجوى كرم في السعودية الذي هو الثاني لها، بمشاركة ماجد المهندس بعد الحفل الذي جمعهما في دولة الكويت ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، الشهر الماضي.

وحفل كرم الأول في السعودية يأتي بعد شهرين من زيارتها الأولى للمملكة، حيث توجهت في ديسمبر الماضي إلى المملكة ضمن وفد لبناني، ضم شخصيات سياسية، وإعلامية، والنجمين راغب علامة، ووليد توفيق، لحضور حفل الفنانة ماجدة الرومي، الذي أقيم في محافظة العلا ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" الثقافي.