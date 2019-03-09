بسمة بوسيل تغني لتامر حسني لأول مرة بعد اعتزالها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، مقطع فيديو على "إنستغرام"، شاركت فيه زوجها بأغنية "ناسيني ليه" بصوتها. وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع السوشال ميديا الكليب الجديد لتامر حسني "ناسينى ليه"، ولكن بصوت بسمة فيما يعد أول غناء لها بعد اعتزالها. ووجهت بسمة رسالة لزوجها حيث كتبت: "من أحلى الأغاني اللي حبيتها في حياتي"، كما علقت بخفة ظل: "عشان متسيبش المايك شغال وتمشي.. غنيتها أنا". كليب "ناسيني ليه" لتامر حسني، من ضمن ألبومه الأخير والذي يحمل اسم "عيش بشوقك"، وتخطى الـ22 مليونًا و392 ألف مشاهدة خلال 20 يومًا فقط، ليواصل تواجده ضمن المراكز الأولى في قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب.

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