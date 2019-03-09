ريهام حجاج تصدم الجمهور بحذف صور زوجها أحمد حلاوة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المصرية ريهام حجاج، التساؤلات والشكوك، بعد قيامها بحذف جميع صور زوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، من حسابها على "إنستغرام"، وبما فيها الصورة التي أعلنت من خلالها زواجها رسميًا منه.

وشاركت حجاج جمهورها بصورة لها، ظهرت خلالها واقفة أمام شاطئ مياه، دون أن تذكر اسم المكان، وبعدها سارع الآلاف من متابعيها إلى التجول والتعليق لها على إطلالتها الجديدة.

وتعدّدت التساؤلات التي تساور جمهور الفنانة الشابة، حول سبب قيامها بهذا التصرف، وحذفها لصور زوجها، وجاءت أغلب الأسئلة إما حول وقوع صدام بينهما، أو حول أنها تحاول إبعاد الجمهور عن حياتها الشخصية، أو حول أنها تُحضر لمفاجأة كبرى خلال الأيام المقبلة؟.

وعلّق أحد متابعيها على صورتها قائلا: "إنتي ليه حذفتي صورك مع جوزك يا ريمو"، بينما انشغل الأغلبية بتقديم إعجابهم بمسلسلها الجديد "كارمن".

وكانت مجموعة من الصور لـ"ريهام" و"حلاوة" قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، في منتصف يناير الماضي، ومنذ ذلك الوقت اشتعلت حرب "كيد النسا" بين ياسمين عبد العزيز - الزوجة الأولى لحلاوة - وريهام حجاج.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على ذمّة حلاوة، كما كشفت مصادر لـ"فوشيا" سابقًا، أن الأمر لم يصل إلى الطلاق رسميًا حتى الآن، رغم إعلان الانفصال، حيث يعيش كلّ منهما في مكان، وإن كانت هناك محاولات للصلح من أجل أولادهما.

جدير بالذكر أن الفنانة ريهام حجاج قدّمت بطولة مسلسل "كارمن"، الذي يعرض حاليًا، ويشارك في بطولته ولاء الشريف، محمد مهران، محمد مرزيان، عمر الشناوي، أحمد حلاوة وهو من تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت.