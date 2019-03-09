"مئة عام من العزلة" لماركيز مسلسل باللغة الإسبانية على "نتفليكس"

اسماء السيد - غلاف رواية مائة عام من العزلة لماركيز

"الخليج 365" من بيروت: بعد رفض إستمر لأكثر من 50 عاماً، تمكنت شركة نتفليكس من إقناع ورثة الكاتب الكبير غابرييل غارسيا ماركيز، بتحويل روايته الشهيرة "مائة عام من العزلة" الى مسلسل تلفزيوني باللغة الإسبانية.

وستتعاون شركة البثّ الأميركية مع ورثة المؤلف الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز للعمل على إنتاج مسلسل جديد مبني على روايته الشهيرة "مائة عام من العزلة".

وأعلنت نيتفليكس في بيان صحفي: "هذه هي المرّة الأولى والوحيدة التي تسمح فيها عائلته بتكييف الرواية من أجل الشاشة بعد محاولات استمرت لأكثر من 50 عاماً".

وصدرت رواية "مائة عام من العزلة" أساساً باللغة الإسبانية في عام 1967، وهي أشهر أعمال المؤلف الحائز جائزة نوبل. وتقع أحداثها في بلدة "ماكوندو" الخيالية التي استوحاها ماركيز من مسقط رأسه في شمال كولومبيا.

ووصف الشاعر التشيلي بابلو نيرودا رواية: "مائة عام من العزلة بأنها أكبر اكتشاف أدبي في اللغة الإسبانية منذ دون كيشوت لسرفانتس".

وكان ماركيز الذي قضى حياته متنقلا بين كوبا وفرنسا والمكسيك مفخرة للشعب الكولومبي، فعندما توفي عن عمر يناهز 87 عاما في سنة 2014، أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس الحداد الوطني العام لثلاثة أيام، وأمر بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد