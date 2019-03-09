شكرا لقرائتكم خبر عن مين سعيد الحظ؟.. مسابقة لمشاهدة الموسم الجديد من GOT مع "دينيريس تايجريان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسابقة جديدة وطريفة من نوعها كشفت عنها "كاليسي" عبر حسابها الشخصى، تطالب فيها متابعيها المنافسة على مشاركتها الحفل الافتتاحى للموسم الجديد من المسلسل، بالإضافة إلى مرافقتها حتى بعد الحفل، وكتبت فى منشورها "سنجعلك تشعر كأنك الكال دراجو مع كاليسي".

الحملة التى اطلقتها إميليا كلارك، جاءت بعنوان Omaze، وشارك بها خلال ساعات ما يقارب المليون منافس، وأطلق كلارك الحملة الدعائية بعد الاعلان الرسمى عن التريلر الأول للموسم الثامن والأخير من السلسلة الدرامية المقرر عرضها يوم 14 إبريل المقبل عبر شبكة قنوات HBO.

وشهد التريلر الرسمى الكثير من الاحداث المهمة والتى كان اشهرها وصول جيوش التايجريان للشمال للانضمام للحرب الكبرى، ووصول جيوش ملك الليل لوينترفيل لخوض الحرب.

وكان الموسم السابع قد انتهى بابتعاد "جيمى" عن "سيرسى" بشكل كبير بعد تمرده وزحفه اتجاه الشمال للمحاربة فى صفوف جيوش الستارك والتايجريان أمام جيوش الموتى، ومن جانب آخر تقارب علاقات "سيرسى" و"تيريون" مرة أخرى، والتى حجبتها الكاميرات فى مشهد إقناعها بإعلان تحالفها، والتى سيكشف عن تفاصيلها الموسم القادم، مما فتح المجال لتحقيق النظرية والنبوءة لكره "سيرسى وتيريون" لبعضهما البعض.