شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد يوسف داوود.. تعرف على أشهر إيفيهات صاحب الصوت المميز بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعددت أعمال الفنان الراحل يوسف داوود فى السينما والمسرح والدراما وترك من خلالها بصمة كبيرة فى ذهن جمهوره، حيث تميز بصوته الحاد والقوى والمضحك.

وفى ذكرى ميلاد الراحل يوسف داوود لا ننسى إفيهاته التى من ضمنها تقديمه شخصية عبد المنعم الجبلاوى مع الزعيم عادل إمام فى مسرحية "الواد سيد الشغال"، حيث كانت بمثابة نقطة مهمة فى مشواره الفنى، وأيضا الإيفيه الذى قدمه فى مسرحية "الزعيم" مع عادل إمام، فى مشهد مع الفنان أحمد راتب ورجاء الجداوى حيث قال "أمى الله يرحمها كانت دايما بتقولى نهايتك سودة يازمباوى" ولا ننسى إفيهه فى فيلم الشيطانة التى أحبتنى "أنا اللواء مهذب رئيس مباحث أفريقيا وكأس العالم".

كانت بداية يوسف داوود فى مسرحية "زقاق المدق" وشارك فى عدة أفلام منها "كراكون فى الشارع"، "النمر والأنثى"، "السادة الرجال"، "الإرهاب والكباب"، "سيداتى آنساتى"، "أمير الظلام"، "عسل أسود"، "عمارة يعقوبيان".

كانت معظم أعمال الراحل مع الزعيم عادل إمام، فقد قدم معه دورا كوميديا مميزا فى فيلم "حنفى الأبهة" فى دور والد زوجة الضابط فاروق الفيشاوى، والذى يستولى عادل إمام مسجل الخطر على مبلغ مالى منه هو وزوجته من أجل تحرير ابنتهما من أيدى العصابة.





وكان له دور كوميدى فى فيلم "أمير الظلام" مع الفنان عادل إمام، حيث ظهر فى دور زلفى مدير دار المكفوفين، الذى لا يهتم بأحوالهم ودائم الخلاف مع الجنرال عادل إمام بطل حرب أكتوبر، ويحاول الاثنان الانتقام من بعضهما، كما شاركه أيضا فى فيلم "النمر والأنثى".