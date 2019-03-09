شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يشاهد فيلم "هنا القاهرة" مع جمهور الصعيد وتكريمه بمهرجان الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشاهد النجم محمد صبحى فيلم "هنا القاهرة"، الذى قدم خلاله شخصية "سنوسى"، مع جمهور الصعيد خلال عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الثامنة بقسم التكريمات، ويتم تكريم النجم الكبير من قبل إدارة المهرجان، كما سيكرم مخرج الفيلم عمر عبد العزيز فى حفل ختام المهرجان.



فيلم هنا القاهرة

فيلم "هنا القاهرة" بطولة النجم محمد صبحى والراحلة سعاد نصر، وناقش وبأسلوب كوميدى قضية الروتين الحكومى المعقد وأبرز زحام القاهرة فى المواصلات ووصف الشارع المصرى بدقة فى هذه الفترة، ليقدم نظرة مشرفة ومستقبلية لما سيحدث فى القاهرة من خلال (سنوسى) المهندس والمتزوج من (صابرين) واللذين يعيشان فى صعيد مصر ويقوم سنوسي بإجراء بحث لتحسين مواصفات رغيف الخبز، ويقرر السفر إلى العاصمة مع زوجته، لمقابلة وزير التموين، فيتوهان في زحام القاهرة وتحدث لهما الصدمة المؤلمة من خلال احداث ومواقف تبدو كوميدية لكنها في الواقع مأساوية.