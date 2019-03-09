اعرف ما قاله الجسمى وأصالة عن مشاركتهما بافتتاح الأولمبياد الخاص بأبوظبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد دولة الإمارات، للمحفل الرياضى الهام، إذ من المقرر افتتاح الأولمبياد الخاص بأبو ظبى، 14 مارس الجارى، وهو الحدث الرياضى الهام الذى يحظى باهتمام عالمى كبير.
ويشارك الفنان الإماراتى حسين الجسمى، مع كلا من الفنانة أصالة، والنجم تامر حسنى، لإحياء حفل الافتتاح الأولمبياد الخاص بدولة الإمارات.
ومن جهته، قال الفنان حسين الجسمى، عن مشاركته فى الاحتفال: "بالحب والتسامح وعزيمة أصحاب الهمم.. نستقبلكم بكل فخر في دار زايد بحفل إفتتاح الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، ها هم أصحاب الهمم فى أبو ظبى 2019".
حسين الجسمى
فيما قالت الفنانة أصالة، "يسعدني أن أشارك بهذا الاحتفال بمن وجب علينا تقديرهم ، في وطن السّلام والعدل إماراتنا الغالية، نلتقي معاً في أبو ظبى".
أصالة
يذكر أن حساب الأولمبياد الخاص بأبو ظبى، كان قد كتب أمس الجمعة، "تامر حسني سيغنى نشيد الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبى 2019 خلال حفل افتتاحه فى 14 مارس"، ونشر أيضا الحساب: "لا يسعنا الانتظار للترحيب بالفنانة السورية الكبيرة أصالة نصرى على المنصة الرئيسية لحفل افتتاح الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية".
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