أمينة خليل تواصل تصوير "قابيل" وتنفي مرض والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الفنانة أمينة خليل تصوير دورها في مسلسل "قابيل" للمخرج كريم الشناوي، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

ونفت أمينة في بيان صحفي ما تردد بشأن إيقاف تصوير المسلسل، بسبب مرض والدتها وسفرها للعلاج، مؤكدة أن كل ما قيل شائعات لا أساس لها من الصحة، فوالدتها بخير، وأن الصحيح فيما نُشر فقط هو وفاة جدتها لأمها.

"قابيل" تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز، إخراج كريم الشناوي، بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح.

أمينة شاركت في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "ليالي أوجيني" وشاركها البطولة ظافر العابدين، إنجي المقدم، انتصار، أسماء أبو اليزيد، إخراج هاني خليفة.