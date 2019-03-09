الاثنين.. تكريم صنّاع "الطوق والأسورة" في المسرح القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان ياسر صادق، في السابعة مساء يوم الاثنين المُقبل، على المسرح القومي، احتفالية خاصة لمنح صنّاع مسرحية "الطوق والأسورة" درع التفوق، وتقديم شهادات تقدير لكل المشاركين فيه، بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا خلال مشاركته في عدد من الفعاليات المسرحية، وحصوله على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان شادي سرور مدير عام مسرح الطليعة، لدعمهم ورعايتهم للعرض المسرحي.

يتضمن برنامج الحفل معرض صور للقيادات التي قدمت الدعم بكافة أشكاله للعرض المسرحي "الطوق والأسورة"، ولقطات من العرض المسرحي مع عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح يستعرض رواية الراحل يحيى الطاهر عبدالله والسيرة الذاتية للقائمين على "الطوق والأسورة"، يعقبه فقرة موسيقية (دويتو فلوت وهارب) رانيا عمر وسامية سليمان، بمصاحبة الفرقة الموسيقية.

وتقوم الفرقة الموسيقية بعزف مجموعة من كلاسيكيات الموسيقى العربية: "نسم علينا الهوا، كان فيه ناس، سهر الليالي" لفيروز، "موسيقى عزيزة" لمحمد عبدالوهاب، "أهواك" لعبدالحليم حافظ، "عم أحمد" لعمر خيرت، "مابحبش حد إلا انت" لمحمد سلطان، "كلمة حلوة" لداليدا.

ويُختتم الحفل بإهداء الحضور كتيب يتناول العمل المسرحي وكافة القائمين عليه.