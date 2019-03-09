كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على شخصية ماجد المصري في مسلسل "زلزال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجسد النجم ماجد المصرى شخصية رجل "ثرى" ضمن أحداث مسلسل "زلزال"، الذى يلعب بطولته النجم محمد رمضان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ومع تصاعد الأحداث يدخل ماجد ورمضان فى صراع طوال أحداث المسلسل.

وفى السياق ذاته ، يكثف مخرج العمل إبراهيم فخر التصوير خلال الفترة المقبل، حيث تصور حاليا أحداث المسلسل فى منطقة شبرامنت، بعد أجازة حصل عليها فريق العمل لتغيير الديكورات.

وفى سياق آخر، انتهى المصرى من تصوير مسلسله "بحر"، المقرر عرضه خارج السباق الرمضانى، والذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 60 حلقة، ويشارك فى بطولته محمد دياب ، وثراء جبيل ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكى وفوزية محمد ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة ومحمود جمعة وسناء شافع وحنان سليمان وسلوى عثمان وأشرف زكى ونورهان ومنة عرفة، والعمل من إخراج أحمد صالح وتأليف أحمد عبد الفتاح.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.