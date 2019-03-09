كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على دور ريهام عبد الغفور في مسلسل "زي الشمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الفنانة ريهام عبد الغفور تصوير مشاهدها في مسلسل "زي الشمس"، للمخرجة كاملة أبو ذكرى داخل أحد الاستديوهات الكبرى للحاق بعرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وأكدت أنها تقدم شخصية تدعى "فريدة"، وهي شخصية ليس من السهل تشخيصها ففي أغلب الأحيان تعبيراتها غامضة ومتحررة ومثقفة وغيرها من الصفات التي سترونها أثناء المشاهدة.

وأشارت إلى أنها تعمل بوظيفة فنانة تشكيلية ونجله الفنانة سوسن بدر وشقيقة الفنانة دينا الشربيني والتي تعمل محامية وأغلبية مشاهدها مع الفنان أحمد السعدني وأحمد مالك وجمال سليمان.

وأوضحت أن العمل ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق وهو مأخوذ من فكره مسلسل إيطالي Sisters.

مسلسل "زي الشمس" يتضمن نخبة من النجوم وهم دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، أحمد السعدني، جمال سليمان، أحمد مالك، أحمد داوود وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج Mbc studios للمنتج محمد مشيش ومن سيناريو وحوار مريم نعوم وإخراج كاملة أبو ذكرى.