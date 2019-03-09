- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في السبت 9 مارس 2019 11:45 صباحاً -
حسناء فردوس ملكة جمال عمال النظافة في المغرب
في احتفال ضخم، توجت الفتاة حسناء فردوس البالغة من العمر 22 عاما ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية السبت.
وتوجت مجموعة “أوزون” للبيئة والخدمات، أمس الجمعة ملكتي جمال عاملات النظافة بالمغرب وإفريقيا لعام 2019 بحضور عدد من الوجوه الفنية والإعلامية، وسفراء دول إفريقية، وفقا لموقع “العمق المغربي”.
واختارت المجموعة كل من فردوس التي تعمل في مدينة صفرو ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب، في حين تم اختيار ميمونة تراوري من العاصمة الماليمة باماكو ملكة جمال عاملات النظافة في إفريقيا.
وقالت فردوس إنها “تفتخر باللقب وتفتخر أكثر بعملها عاملة نظافة، فهي مهنة شريفة ونبيلة”.
أما ميمومة عن فعبرت عن سعادتها باللقب، قائلة: حصلت على شهادة جامعية في 2009 وانتظرت إلى 2015، إلى حين انطلاق شركة أوزون بدولتي مالي لألتحق بسوق العمل، فأوزون أنقدتني وأنا ممتنة لكل المسؤولين والعاملين فيها”.
وتتواجد شركة “أوزون” للنظافة والبيئة والخدمات في عدد من الدول الأفريقية من بينها المغرب ومالي وساحل العاج والسودان.
ودخلت المرأة المغربية في مجال عمال النظافة منذ العام 2009، بعدما كان هذا المجال حكراً على الرجال.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. انتخاب ملكة جمال عمال النظافة لعام 2019 في المغرب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.