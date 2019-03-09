كتب امير فتحي في السبت 9 مارس 2019 11:45 صباحاً -
عرض تلفزيون الجديد برومو الحلقة الجديدة من برنامج “أنا هيك” والذي يقدمه الاعلامي نيشان مساء الاربعاء.
ويستضيف نيشان في الحلقة سيدة لبنانية كشفت عن تعرضها للضرب والخيانة من قبل زوجها ولكنها اكدت انها تحبه بالرغم من كل ذلك.
وقد اعترفت السيدة ان زوجها قام بخيانتها مع العاملات في منزلها كما قام بتعنيفها وضربها بصباطه، أي حذائه، ما دفع نيشان الى القول “يقطع الحب شو بذل”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… سيدة لبنانية: “زوجي خانني وضربني بصباطه على راسي بس بحبه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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