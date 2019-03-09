شاهد… سيدة لبنانية: “زوجي خانني وضربني بصباطه على راسي بس بحبه”

عرض تلفزيون الجديد برومو الحلقة الجديدة من برنامج “أنا هيك” والذي يقدمه الاعلامي نيشان مساء الاربعاء.

ويستضيف نيشان في الحلقة سيدة لبنانية كشفت عن تعرضها للضرب والخيانة من قبل زوجها ولكنها اكدت انها تحبه بالرغم من كل ذلك.

وقد اعترفت السيدة ان زوجها قام بخيانتها مع العاملات في منزلها كما قام بتعنيفها وضربها بصباطه، أي حذائه، ما دفع نيشان الى القول “يقطع الحب شو بذل”.