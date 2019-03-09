مريم أوزرلي تلجأ الى عمليات التجميل.. فما هو السبب؟

تتمتع الممثلة التركية مريم أوزرلي بجمال طبيعي وشهرة واسعة ازدادت في مسلسل “حريم السلطان” إلا أنها لجأت الى تجميل خديها من أجل بروز عظام الوجه أي عملية التكساس.

وكشف الموقع التركي sozcu أن الممثلة التركية مريم أوزرلي خضعت لعملية تجميل في وجهها مؤخراً لتظهر عظام الخد كنجمات هوليوود.

هي ليست المرة الأولى التي تخضع فيها مريم أوزرلي للتجميل إذ قامت مسبقاً بتكبير شفتيها.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور مريم أوزرلي قبل وبعد التجميل لكشف الفروقات والتحوّل الذي حصل في شكلها.