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كتب امير فتحي في السبت 9 مارس 2019 11:45 صباحاً -
وفاة ملكة جمال الكون
توفيت ملكة جمال الكون للمراهقات عارضة الأزياء الهولندية لوتي فان دير زي بعد تعرضها بشكل مفاجئ لذبحة قلبية قبل يوم واحد من عيد ميلادها العشرين.
في التفاصيل كانت الشابة الجميلة تمضي عطلتها مع عائلتها في أحد منتجعات التزلج في النمسا، احتفالا بعيد ميلادها حين بدأت تشعر بالمرض.
ونشر والداها آخرة صورة لابنتهما على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي ونعياها: “لؤلؤتنا، كل شيء نملكه، https://cdn00.vidyomani.com/c/8/0/4/4gn99ww20r84/index.htmlفارقت الحياة مساء الأربعاء في السادس من آذار/مارس في الساعة 22:47، إنها سريالية غير معقولة أن عزيزتنا الحبيبة لوت لن تكون معنا بعد الآن”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا وفاة ملكة جمال الكون قبل يوم من عيد ميلادها الـ20!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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