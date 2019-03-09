انت الان تتابع تفاصيل خبر أردوغان يعيد قراءة قصيدة تسببت في سجنه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 11:40 صباحاً - عاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ليلقي قصيدة كتبها الشاعر التركي، ضياء غوقلب، كانت سبباً في سجنه قبل نحو 20 عاماً، عندما كان رئيساً لبلدية إسطنبول.

ونشر رئيس مكتب الاتصال في الرئاسة التركية، لقطات للرئيس أردوغان، وهو يقرأ أبياتا من الشعر في ميدان عام بولاية سيرت، وهو المكان الذي قال فيه عبارات، عام 1997 وتسببت باعتقاله.

وعاد أردوغان بعد هذه السنوات إلى الميدان ذاته، خلال لقاء لحشد انتخابي لمؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم، وقال: "مساجدنا ثكناتنا.. قبابنا خوذاتنا.. مآذننا حرابنا.. والمؤمنون جنودنا".

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وقبل نحو 20 سنة، ألقى أردوغان هذه القصيدة، لكنه اتُّهم آنذاك بالتفريق بين الأديان ومعاداة العلمانية.

ودخل أردوغان السجن، في ديسمبر سنة 1999، وخرج في مارس سنة 2000، وأسّس مع رفاقه بعد ذلك حزب "العدالة والتنمية"، الذي يحكم تركيا حتى الآن منذ سنة 2002.