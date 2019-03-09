مهرجان الطائرات الورقية يخطف الأنظار بالدوحة

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خالد سلمان - الرياض في السبت 9 مارس 2019 11:40 صباحاً - توجهت أنظار القطريين إلى مئات الطائرات الورقية التي زينت سماء ساحة إحدى الحدائق الضخمة في العاصمة الدوحة، الجمعة.
وانطلق "مهرجان أسباير الدولي للطائرات الورقية" في نسخته الثالثة، الأربعاء الماضي، بمشاركة فرق من 18 دولة، وبإقبال الآلاف للتمتع بالأجواء الحماسية غير المعتادة بالدوحة.
ويتنافس هذا العام ما يزيد على 80 مشاركاً دولياً على فئات المهرجان الرئيسة للطائرات الورقية: "أفضل تصميم وابتكار"، و"أكبر طائرة ورقية لمنتخب وطني"، و"أطول طائرة ورقية لمنتخب وطني"، و"أفضل طائرة ورقية لمنتخب وطني".
بجانب المهرجان تُعقد ورش عمل للطلاب والأطفال، للتعرف على مهارات صناعة الطائرات الورقية، تحت إشراف أمهر الخبراء العالميين.
ويقدم المهرجان بفعالياته الممتدة على مدار أربعة أيام (6-9 مارس)، فرصة للعائلات لقضاء مزيد من الوقت مع أطفالهم في نشاط حركي مفيد، خاصة مع التنوع الكبير في الأنشطة المصاحبة والمناسبة للأعمار كافة.
يُذكر أن نسخة المهرجان للعام الماضي شهدت حضور 40 ألف زائر.
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