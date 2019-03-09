متابعة بتجـــــــــــــرد: شاركت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الجمهور بصورة جديدة لها مع حبيبها ألكس رودريغيز على شاطئ البحر.
وتظهر جينيفر لوبيز في الصورة بلقطة جريئة جدًا حيث تقف خلف رودريغيز في وضعية تبرز فيها مؤخرتها بملابس البحر.
تجدر الإشارة إلى أن جينيفر لوبيز وحبيبها ألكس رودريغيز انتقلا مؤخرًا للعيش في منزل على شاطئ البحر في ماليبو.
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر لوبيز في أجرأ صورة لها مع حبيبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.