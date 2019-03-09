جينيفر لوبيز في أجرأ صورة لها مع حبيبها

متابعة بتجـــــــــــــرد: شاركت النجمة العالمية جينيفر لوبيز الجمهور بصورة جديدة لها مع حبيبها ألكس رودريغيز على شاطئ البحر. وتظهر جينيفر لوبيز في الصورة بلقطة جريئة جدًا حيث تقف خلف رودريغيز في وضعية تبرز فيها مؤخرتها بملابس البحر. تجدر الإشارة إلى أن جينيفر لوبيز وحبيبها ألكس رودريغيز انتقلا مؤخرًا للعيش في منزل على شاطئ البحر في ماليبو.

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