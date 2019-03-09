نجاح قياسي لكليب مالوما الجديد

متابعة بتجــــــــــــرد: حقق كليب النجم الكولومبي العالمي مالوما الجديد HP أكثر من 25 مليون مشاهدة بعد أسبوع على طرحه على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

ويتصدّر العمل منذ إطلاقه قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” الشهير في عدد كبير من بلدان العالم.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.

نفيد بالذكر أن مالوما فاز مؤخرًا بمعظم الإستفتاءات الجماهيرية التي تم ترشيحه فيها متفوقًا على عدد كبير من الفنانين الذين سبقوه إلى عالم الإحتراف، كما وحصل على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards 2018 لهذا العام.

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لمشاهدة فيديو كليب HP: