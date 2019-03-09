مفاجأة جديدة من أحلام لجمهورها.. تعرف إليها!

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت النجمة الإماراتية أحلام عن مفاجأة مميّزة لجمهورها وتحديدًا لمحبيها في المملكة العربية السعودية.

وأعلنت أحلام عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، عن أنها ستطرح كليب أحدث أغانيها “أبرحل” خلال حفلها المنتظر في مدينة الرياض، فقالت: “يوم الحفل راح يكون حصري لجمهوري فيديوا كليب ابرحل في الرياض”.

ومن المقرر أن تحيي أحلام حفلين متتاليين يومي 21 و22 آذار/مارس الجاري في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض.

أغنية “أبرحل” هي من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، مكس جاسم محمد وإيقاع ابراهيم حسن، وحققت رواجًا واسعًا منذ اللحظات الأولى على إصدارها.

الجدير ذكره أن هذه الأغنية تعتبر الأولى التي تفرج عنها أحلام من ألبومها الجديد والمقرر طرحه قريبًا.