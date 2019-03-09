مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية.. من فاز بجائزة أفضل فيلم عربي؟

متابعة بتجــــــــــــرد: فاز فيلم “مسافرو الحرب” للمخرج السوري جود سعيد بجائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية الذي أسدل الستار على دورته الثالثة الجمعة.

الفيلم بطولة أيمن زيدان ويتناول قصة موظف يتقاعد ويترك مدينة حلب ويقرر العودة إلى مسقط رأسه ويستقل حافلة نقل ركاب للوصول هناك لكن الرحلة التي يشاركه فيها مجموعة من المسافرين الآخرين تتحول إلى بانوراما لاستعراض ما أحدثته الحرب في سوريا عبر كل مكان يمرون به.

وفاز الفيلم الأفغاني “رونا.. أم عظيم” للمخرج جامشيد محمودي بجائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بينما فاز الفيتنامي ليون لي بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه “سونغ لانغ”.

وفازت “كيم سي آه” بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الكوري الجنوبي “الأنسة بايك” بينما فاز الصيني “هوانغ جين يي” بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “الضلع”.

ونوهت لجنة تحكيم المسابقة بالفيلم الأفغاني “بايغال” للمخرج إيدار ياجافاروف.

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وفي مسابقة أفلام الرسوم المتحركة بالمهرجان، فاز الفيلم الإيراني “الخيال الأخير” للمخرج أشكان راجوزار بجائزة أفضل فيلم.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة الأولى الفيلم الإيراني “نسيان” للمخرج فاطمة محمدي، وبالجائزة الثانية الفيلم السوري “نخب ثاني” للمخرج أسامة عبيد الناصر، وبالمركز الثالث الفيلم الفلسطيني “العبور”للمخرج أمين نايفة.

وحملت الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية اسم الفنانة الراحلة سعاد حسني بينما كانت السينما الصينية ضيف الشرف.

وكرم المهرجان في حفل الختام المخرج الصيني تشي في والناقد المصري يوسف شريف رزق الله الذي لم يستطع الحضور بسبب ظروفه الصحية.