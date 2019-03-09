بالصورة- كارين رزق الله مع والدها: احبك يا حج

مستمرة الكاتبة والممثلة كارين رزق الله بتصوير مسلسلها الجديد الذي ستخوض به المنافسة الرمضانية لعام 2019 عبر شاشة MTV.

وفي نفس السياق، نشرت كارين صورة على حسابها على انستغرام، تجمعها مع الممثل القدير نقولا دانيل، حيث يجسد الأخير شخصية والدها في المسلسل الجديد وذلك بعد تعاونهما بمسلسل “قلبي دق” الذي حقق نجاحاً مبهراً.

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وكتبت كارين: “أنا وأبي في مسلسل رمضاني جديد… العظيم نيكولا دانيال… احبك يا حج”.

وكانت “رزق الله” قد كشفت لنا الى انها ستجسد شخصية تدعى “جهاد” فنانة “مشعوطة شوي وخوتة ومهضومة كتير” وأكدت ان “الكراكتير كتير جديد” حتى في ملابسها ولون شعرها مجنونة.

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