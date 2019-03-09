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Mar 09, 2019
مستمرة الكاتبة والممثلة كارين رزق الله بتصوير مسلسلها الجديد الذي ستخوض به المنافسة الرمضانية لعام 2019 عبر شاشة MTV.
وفي نفس السياق، نشرت كارين صورة على حسابها على انستغرام، تجمعها مع الممثل القدير نقولا دانيل، حيث يجسد الأخير شخصية والدها في المسلسل الجديد وذلك بعد تعاونهما بمسلسل “قلبي دق” الذي حقق نجاحاً مبهراً.
وكتبت كارين: “أنا وأبي في مسلسل رمضاني جديد… العظيم نيكولا دانيال… احبك يا حج”.
وكانت “رزق الله” قد كشفت لنا الى انها ستجسد شخصية تدعى “جهاد” فنانة “مشعوطة شوي وخوتة ومهضومة كتير” وأكدت ان “الكراكتير كتير جديد” حتى في ملابسها ولون شعرها مجنونة.
لقراءة الخبر: خاص- “الخليج 365” ينفرد بكشف تفاصيل مسلسل كارين رزقالله
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- كارين رزق الله مع والدها: احبك يا حج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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