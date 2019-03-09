افتتاح مهرجان لبنان المسرحي الدولي للمرأة بحضور وزير الثقافة

افتتحت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون في مدينة صور الدورة الأولى من مهرجان لبنان المسرحي الدولي لمونودراما المرأة تزامنا مع يوم المرأة العالمي واحتفاء بتاء التأنيث ونون النسوة وإظهار قوتها في لغة الضاد مسرحياً وفنياً وتحية لرائدة المسرح اللبناني الراحلة الدكتورة سهام ناصر.

واستهل الاحتفال بعزف موسيقي لفرقة أليسار الشبابية وعرض فيلم عن المسرح الوطني اللبناني وعرض دبكة لفرقة جمعية تيرو للفنون، وذلك بحضور معالي وزير الثقافة اللبنانية الدكتور محمد داوود داوود ،وعقيلة رئيس مجلس النواب السيدة رندة بري ورئيس اتحاد بلدية صور حسن دبوق وممثلاً عن قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وممثل عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وممثلاً عن المهندس ناصيف سقلاوي ونقيب ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون وعائلة الراحلة سهام ناصر وحشد من الأهالي والطلاب والفعاليات والمهتمين .

وقال وزير الثقافة ” إن ما يقدمه مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون ليس فقط فن بل هو نضال وقضية في سبيل المسرح والسينما والفن في لبنان ، ونحن نود في الوزارة دراسة هذه التجربة الفردية من أجل تعميمها على كافة المناطق بهف الأنماء الثقافي المتوازي ،وهذا المسرح الوطني اللبناني الذي يشكل أول مسرح وسينما مجانية في لبنان ، وأهميته تكمن أنه ساهم في كسر المركزية الثقافية رغم كل الصعوبات بهجود الشباب والمتطوعين في هذا المهرجان ، ونحن سندعم جمعية تيرو لأننا نقدر عملها الذي أسس الى بناء ثقافة حقيقة ” .

Advertisements

وقال إسطنبولي ” في يوم المرأة العالمي نحتفي برائدة من رواد المسرح اللبناني الراحلة سهام ناصر ومن خلالها نوجه التحية الى كل النساء في العالم ، ونحن بحاجة الى المزيد من الحريات في مجتمعاتنا والى دعم الشباب وخصوصاً المرأة التي تصنع الفن والجمال وفي هذا المهرجان نلتقي من ثقافات مختلفة من العالم من أجل التلاقي والفن ونشر الثقافة للناس من مصر وإسبانيا وتونس والمكسيك والبرتغال والعراق ولبنان ” .

وعرضت مسرحية بلا معنى من مصر للمخرجة منار الزين وتمثيل وسام اسامه وهي مقتبسة عن نص لميخائيل الرومان، وتجسد العلاقة بين الرجل والمرأة والحاجة المتبادلة الى حب والتفاهم ، وبعدها جرى مناقشة للعرض مع الجمهور وكرمت إدارة المهرجان الراحلة سهام ناصر من خلال تقديم درع تكريمي الى شقيقها الدكتور يوسف ناصر .

وتشارك في المهرجان مسرحية كيف أنك؟ لآمال العويني من تونس، وعلدقة لفاطمة دياب من لبنان ،ومانيفستو بات لمارين تيرابو كواتوزيا من اسبانيا ومسرحية داندو آيل كانت اخراج إليسا نينيو وتمثيل نيريا غوميز من اسبانيا ،ومن البرتغال عرض لاتزال على الطريق اخراج أنا بالما وتمثيل ماريا جواو فيسينتي، ومن المكسيك عرض مشروع السمكة للوسيرو هيرناندز أريويلا.

وتتنافس العروض ضمن المسابقة الرسمية على جائزة أفضل ممثلة وجائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل نص وجائزة أفضل عرض متكامل وجائزة أفضل سينوغرافيا ، أما اللجنة التحكيمية فهي مؤلفة من العراقي عبد الكريم العامري والاسبانية أنا ألفريز وسوزان بوعلي وصلاح عطوي من لبنان ، ويقام على هامش المهرجان مؤتمر لبنان المسرحي الأول والذي سيناقش أهمية كسر المركزية الثقافية ودور المسرح في الوعي والتغيير، و ندوة عن دور المرأة في المجتمع وتطلعاتها ومعرض للحرف اليدوية طيلة أيام المهرجان .

هذا ويأتي المهرجان بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة على تأسيس جمعية تيرو للفنون محققة عدة انجازات كإعادة فتح منصات ثقافية تاريخية ، حيث أعادت سينما الحمرا في مدينة صور بعد 30 عاماً على إقفالها، وسينما ستارز في مدينة النبطية بعد 27 عاماً، وسينما ريفولي بعد 29 عاماً لتتحول الى المسرح الوطني اللبناني، أول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وتهدف الجمعية التي ساهم في تأسيسها الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي إلى تفعيل الحركة الثقافية والفنية في المناطق المهمشة من خلال إعادة فتح المنصات الثقافية وإقامة الورش التكوينية والنشاطات الفنية .