بعد منع عرضه.. برنامج داوود الشريان يعود مجددًا وفق هذه الشروط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت قناة SBC السعودية عن عودة البرنامج الحواري الاجتماعي "برنامج داود الشريان"، والذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السعودية، وذلك بعد إيقافه مؤخرًا بسبب مطالبات شعبية غاضبة بمنع عرضه ومحاسبة الشريان جرّاء بعض الحلقات التي اعتبرها الكثير من المتابعين تجاوزًا غير مقبول، وحبكة درامية مرفوضة.

وقالت مصادر خاصة لـ"فوشيا" إن عودة البرنامج للظهور لن يكون كما كان عليه في البداية، بعد أن اجتمعت الجهة المسؤولة بداوود الشريان وشرحت له بعض السلبيات والمخالفات التي يجب أن يبتعد عنها، والالتزام بالذوق العام، سواء بطريقة الطرح أو بالقضايا الاجتماعية التي يتم تسليط الضوء عليها، دون المساس بالخطوط الحمراء، وتم اخطاره بذلك خطيًا متضمنةً بأنها الفرصة الأخيرة للظهور.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي؛ يتواصل الغضب الشعبي على محتوى البرنامج، وهذا قد يسبب ضغطًا كبيرًا على أصحاب القرار، وكذلك على داوود الشريان نفسه، حيث ستكون أولى حلقاته بعد العودة مساء غد الأحد، عند الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وهي بمثابة الحلقة المرتقبة.