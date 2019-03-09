أحلام تستنفر قبل حفليها في السعودية.. فكيف عبّرت عن خوفها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن قلقها وخوفها مع اقتراب موعد حفلها بالمملكة العربية السعودية، المقرر له يوم الخميس 21 مارس الجاري، في مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض.

وقالت أحلام في فيديو لها نشرته عبر حسابها على "سناب شات"، إنها تعيش حالة من الاستنفار مع اقتراب موعد الحفل، واصفة ظهورها الأول في السعودية بـ"الحلم".

وأشارت المطربة الإماراتية إلى أنها خائفة وضربات قلبها تكون غير طبيعية عندما تفكر في الحفل وترتيباته، لكن رغم ذلك وعدت الحضور بحفل غير عادي، وستكون ترتيباته عالمية، على حد وصفها.

وبينت أحلام أنها ستقيم حفلين في المملكة يومي 21 و22 آذار/مارس الجاري، وسيكون الثاني مخصصًا للعائلات، بعد تلقيها طلبات كثيرة من أشخاص لم يتمكنوا من الحصول على تذاكر الحفل الأول التي بيعت.

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وذكرت أن الحفل سيقوده الموسيقار المصري أمير عبد المجيد وفرقته، وبرعاية الهيئة العامة للثقافة في المملكة.

وتكثف المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الأخيرة، من نشاطها الفني؛ إذ احتضنت عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية والفنية، وذلك عبر مهرجان شتاء طنطورة والذي احتضنته محافظة العلا، كما تستضيف مغنين عرب وعالميين، لإحياء حفلات في العاصمة الرياض.