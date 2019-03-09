ترامب يُحرج زوجته ميلانيا من جديد.. شاهدي كيف تصرّفت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بالتأكيد هذه ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب لموقفٍ محرجٍ من زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام عدسات الكاميرات ولكن هذه المرة التي تتجاهل فيها ميلانيا الموقف بهزة كتفٍ وابتسامة.

فقد انتشر مقطع فيديو يُظهر ترامب ينسى ميلانيا ويُحرجها لحظة استقبالهما رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس وزوجته مونيكا بابيسوفا، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في واشنطن.

وبينما كانت ميلانيا تستعدُّ لتقف أمام باب المكتب البيضاوي وتُخبر مونيكا بالوقوف بجوارها، لالتقاط صورة مشتركة وفقًا للبروتوكول المُتَّبع، نظرت وراءها لتجد ترامب قد تجاهلها ودخل من الباب.

وعندما أدركت السيدتان الموقف هزّتا كتفيهما وضحكتا غير آبهتين، ولحقتا بزوجيهما، لكن بدا أن الأربعة وجدوا فرصةً أخرى لالتقاط الصور في مكان آخر من البيت الأبيض، في أثناء اجتماعهم.

Advertisements

وتعرّض الرئيس ترامب للانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لظهوره وكأنه ينسى زوجته من قبل، ففي يوم تنصيبه، سار دونالد ترامب لتحية الرئيس باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما دون انتظار ميلانيا ترامب، التي خرجت من الجانب الآخر من السيارة، للحاق به.

وفي كانون الثاني/يناير 2018، غطّى ترامب نفسه بمظلّة كبيرة أثناء صعوده إلى طائرة سلاح الجو في مطار بالم بيتش الدولي، وترك ميلانيا ترامب وابنهما بارون وحدهما.

وكذلك في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تم تصوير الرئيس ترامب وهو يحمل مظلّة فوق رأسه وهو يتحدّث إلى الصحفيين، بينما ترك زوجته دون غطاء في المطر.