"ولاد الحرام" لوائل كفوري تحتل الصدارة على يوتيوب 

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: حققت أغنية "ولاد الحرام" للفنان اللبناني، وائل كفوري، نجاحاً لافتاً وسريعاً بعد ساعات من نشرها على موقع يوتيوب. وإحتلت أغنية كفوري الأخيرة المرتبة الأولى في قائمة "Trending" على موقع يوتيوب، في حين تخطت مشاهداتها المليون ونصف مشاهدة خلال بعد أربعة أيام على صدورها.

وأطلق النجم اللبناني أغنية "ولاد الحرام"، في 5 مارس الجاري، بالتعاون مع الشاعر منير بو عساف والملحن ملحم أبو شديد، العمل الفني الذي لم يبتعد نمطه عن أسلوب كفوري الرومانسي في أغانيه.

كما لفت انتباه المشاهدين استعانة كفوري بكلب في إخراج صورة الأغنية المنفردة، كدلالة على خصلة الوفاء التي تدور حولها قصة الأغنية.