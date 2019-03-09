وفاة مأساوية لملكة جمال الكون بعمر 20 عاما

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: في حادثة مأساوية، توفيت الفائزة بلقب ملكة جمال الكون للمراهقات لوتي فان دير زي، عن عمر لا يتجاوز 20 سنة، بعد رحلة عائلية إلى النمسا لأجل الاحتفال بعيد ميلادها.

وذلك إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة أثناء ممارسة رياضة التزلج، نقلت على أثرها إلى المستشفى وظلت لمدة أسبوعين في حالة غيبوبة. وبعدما أصيبت أعضاء الراحلة بفشل كبير وتوقف دماغها عن العمل ولم يعد يقوم بأي نشاط، وافقت العائلة عل إزالة الأجهزة التي تبقي الابنة على قيد الحياة في مستشفى بمدينة ميونخ الألمانية.

وأعلن والديها وفاتها عبر تدوينة على إنستغرام جاء فيها: "لقد رحلت جوهرتنا عن الحياة مساء الأربعاء 6 مارس عند الساعة العاشرة و47 دقيقة. إنه لمن الأمور التي لا تخطر على بال أن ابنتنا الحبيبة لم تعد اليوم بيننا. قلوبنا منكسرة حقا من جراء ما حصل".

وتم تتويج الراحلة بلقب ملكة جمال المراهقات في هولندا سنة 2016، وفي العام الموالي نالت لقب ملكة جمال الكون للمراهقات، وبدأت مسارا مهنيا حافلا في عرض الأزياء.