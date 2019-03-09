ميرهان حسين تعود للغناء في "علامة استفهام"

كشفت الفنانة ميرهان حسين عن سعادتها بالاشتراك في بطولة مسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقالت ميريهان في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، "سأعود إلى الغناء مرة أخرى خلال اشتراكي في مسلسل "علامة استفهام"، حيث أؤدي دور "مطربة" ضمن أحداث العمل، الذي يدور في إطار من التشويق والإثارة".

ويُسجل مسلسل "علامة استفهام" التعاون الثانى بين ميرهان حسين ومحمد رجب، بعد فيلم "الخلبوص"، والعمل من تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

Advertisements

- ميرهان حسين تقتبس "حسنة" وعيون ياسمين صبري على "انستغرام"

- ميرهان حسين سعيدة بنجاح " الأب الروحي"