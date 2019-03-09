ريهام عبد الغفور تؤكد أن أدوار الشر تستهويها

أعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور، أنها تحب أدوار الشر، موضحة أنها سعيدة بإعادة تقديمها في مسرحية الملك لير، مع الفنان يحيى الفخراني.

وأكدت ريهام في حديث خاص لها مع موقع "لايف ستايل"، أن أدوار الشر قدمتها في عدد من المسلسلات، ونجحت فيها، منها مسلسل "العميل 1001" وفي دور فتاة يهودية ومسلسل تفاحة آدم مع خالد الصاوي، ومسلسل "الريان" مع خالد الصاوي وفي السينما قدمت الشر في فيلم الخلية مع أحمد عز.

وأضحت الفنانة عبد الغفور أنها كانت تتمنى دور شر على المسرح وعندما جاءها دور الأبنة الوسطى للملك لير وافقت حيث كانت تقوم بدور الإبنة الصغرى في العرض الأول للملك لير عام 2003 على المسرح القومي.

وأضافت عبد الغفور أن دور الشر يخرجها دائما من محاصرة المخرجين الذين حاولوا أن تظهر كفتاة بريئة بإستمرار؛ ولكنها قالت "إنها ممثلة تستطيع تقديم كل الأدوار بكل الانفعالات".

وأعربت عن سعادتها بالوقوف مرة أخرى، أما الدكتور الفخراني على المسرح، متمنية تحقيق حلمها في الفن وهي الوقوف أمام الفنان محمد صبحي على خشبة المسرح بعدما قدمت معه من قبل مسلسل فارس بلا جواد.

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