محمد مهران "مغرور وأناني" في "ذودياك"

كشف الفنان الشاب محمد مهران عن سعادته بالاشتراك في مسلسل "زودياك" أول مسلسل يتم إنتاجه للإنترنت.

وأعلن محمد مهران، خلال تصريح خاص له إلى "لايف ستايل"، أن دوره في المسلسل سيكون مفاجأة، وأردف قائلا: "أقدم دور "سامي" شخص مغرور وأناني كثيرا، وتتطور شخصيته عبر الأحداث"، وبشأن اشتراكه في تلك النوعية من الأعمال قال: "أنا سعيد للغاية أن أشارك في بطولة عمل يتم إنتاجه خصيصا للإنترنت فهذا يدل على التطور".

يذكر أن "زودياك" دراما شبابية سيتم عرضها من خلال شبكة "view" ويتكوّن من 12 حلقة، من بطولة محمد مهران، خالد أنور، هند عبدالحليم، أحمد خالد صالح، إنجي أبوزيد، أسماء أبواليزيد، بالإضافة إلى ضيوف شرف، مثل كامل إبراهيم ومحمود جمعة وزيزي داغر، ورشة كتابة بقيادة محمد معتصم وإخراج محمود كامل.

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