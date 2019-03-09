شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للمرأة.. كايلى جينر تنافس بيضة إنستجرام بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كانت متربعة على عرش اكثر الصور حصولاً على إعجابات على موقع انستجرام بصورة تجمعها مع طفلها، تحاول كايلى جينر العودة مرة أخرى للتربع على المركز الأول وخطف اللقب من "بيضة انستجرام" التى حطمت رقمها القياسى منذ فترة بمجموعة صور لها تخطت حاجز الـ 52 مليون إعجاب.

ونشرت جينر صورة جديدة لها مع طفلها فى اليوم العالمى للمرأة - بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية - على غرار صورتها التى مكنتها من حصد ما يقارب الـ 18 مليون إعجاب لتتربع على عرش اكثر الصور حصولاً على إعجابات.

Advertisements

وحظيت الصورة التى تنافس بهاج ينر على أكثر من 5.5 مليون إعجاب خلال ساعات قليلة من نشرها عبر حسابها، وحصلت نجمة تلفزيون الواقع كايلى جينر منذ ايام على لقب أصغر مليارديرة عصامية، صنعت ثروتها بنفسها من فوربس Forbes، وكان من ضمن المنتقدين تايلور أوكلى نجم اليوتيوب والموقع الرسمى لـDictionary.com.