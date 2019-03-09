أبكت نيللي كريم وفرحت بالطلاق.. مواقف من حياة نسرين أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم مناسبة ميلاد الفنانة نسرين أمين، المولودة في مدينة القاهرة عام 1984، وحصلت على الثانوية العامة، التحقت بكلية الفنون التطبيقية، قسم دعاية وإعلان جامعة حلوان، ولكن حبها الشديد للتمثيل جعلها تنتسب إلى "استديو الممثل" مع المخرج خالد جلال، وشاركت في دور صغير بفيلم "قبلات مسروقة".

بعد "قبلات مسروقة"، قدمها المخرج يسري نصر الله، ويعد أول من اكتشف موهبتها الفنية وقدمها في فيلم "احكي يا شهر زاد" مع الفنانة منى زكي عام 2009.

نرصد لكم مواقف من حياة الفنانة نسرين أمين.

- خلاف مع محمد سامي بسبب زوجته

هاجمت الفنانة نسرين أمين المخرج محمد سامي بعدما حذف العديد من مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "الأسطورة"، بطولة الفنان محمد رمضان، موضحة أنه أضاف مشاهد لزوجته مي عمر، مقابل حذف مشاهدها ومشاهد ياسمين صبري.

وأوضحت نسرين أن محمد سامى، لو كشف من البداية عن نيته في إسناد دور البطولة لزوجته مي عمر، وزيادة مشاهدها على حساب باقي فريق العمل لكانت رفضت المشاركة فيه، مؤكدة صحة التصريحات المنشورة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير"، والتي قالت فيها حينها: "لو كنت أعلم أن مسلسل الأسطورة بطولة المدام مرات المخرج أم عدسات ملونة ما كنت بدأت.. إنها الكوسة في أوضح صورها الأسطورة".

محمد سامي يرد بقوة عليها

هاجم المخرج محمد سامي الفنانة نسرين أمين في برنامج " كلام تاني" المعروض على قناة دريم، بعد التصريحات التي أدلت بها بسبب الزيادة المفرطة في عدد المشاهد الخاصة بزوجته الفنانة مي عمر في مسلسل "الأسطورة".

وقال سامي: "لو محتاج أزود لمي مش لازم أشيل من أدوار الآخرين، وأقدر أزودلها ومفيش رقيب عليا، من غير ما أشيل من مشاهد حد، الفنانة نسرين أمين لم تقل الحقيقة الواضحة، وعملت في 4 مسلسلات رمضانية هذا الموسم، وكانت بتضرب الأوردر وتدخل المشهد عايزة تعمل مشكلات حتى تستفيد، ولن أصل إلى مرحلة يقال فيها عني إنني أتشاجر مع نسرين أمين".

محمد سامي يهاجم نسرين أمين

الطلاق

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عام 2017، انفصلت الفنانة نسرين أمين عن زوجها، وقالت خلال حوارها ببرنامج "مع دودي" الذي تقدمه دعاء صلاح على قناة النهار، إنها لم تنهر عندما وقع الطلاق بينها وبين زوجها، مضيفة، أن وقت الانفصال كان أجمل أيام حياتها، خاصة أنها من كانت ترغب في الانفصال.

نسرين أمين عن الطلاق

باركت لمي سليم على الطلاق

باركت الفنانة نسرين أمين خلال لقائها ببرنامج "إم بي سي تريندنج" للفنانة مي سليم على الطلاق، وكانت نسرين أمين علقت على طلاق مي سليم عبر موقع إنستجرام بالقول "مبروك يا حبيبتي" لتثير الجدل، وكانت أول فنانة تبارك على الطلاق.

رأيها في الطلاق

رأي نيللي كريم في نسرين أمين

شاركت نيللي كريم مع نسرين أمين في المسلسل الشهير "سجن النساء" وأشادت النجمة نيللي كريم بأدائها، وكتبت على صفحتها الخاصة بموقع "فيسبوك": "إبداع يا زينات ثم أضافت قمر ما شاء الله ربنا يحفظها يا رب"، وقالت نيللي كريم مع وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساءً" إن الفنانة نسرين أمين أبكتها في المسلسل.

وجسدت نسرين أمين، في المسلسل دور زينات فتاة الليل التي يتم سرقة كليتها السليمة لتعيش بكلية تالفة وتعاني من قسوة الحياة والظروف المحيطة بها لدرجة أنها تشعر أن السجن هو أفضل مكان لها.

رأي نيللي كريم في نسرين أمين